Rio - A Polícia Militar apreendeu câmeras usadas por traficantes para vigiar as ruas do Morro do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira. Na operação realizada pela corporação na comunidade, ainda houve uma prisão, apreensão de uma pistola e drogas, até o momento.

Segundo a PM, atuam no Morro do Cajueiro o 9ºBPM (Rocha Miranda) e os batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área.

