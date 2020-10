Apreensão da PM no Andaraí Divulgação

Por O Dia

Publicado há 0 segundos

Rio - Um homem ficou ferido durante um confronto entre criminosos e policiais militares, na manhã desta quinta-feira, no Morro do Andaraí, Zona Norte do Rio. Ele foi socorrido ao Hospital Federal do Andaraí, no bairro de mesmo nome. Não há informações sobre a identidade e nem o estado de saúde dele até o momento.

De acordo com a Polícia Militar, militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Andaraí estavam em patrulhamento pela comunidade quando bandidos fizeram disparos de arma de fogo contra as equipes na localidade conhecida como Beco do Ladrilho e houve confronto.

Publicidade

Ainda segundo a corporação, durante as buscas na área, um homem foi encontrado ferido e foi socorrido ao Hospital Federal do Andaraí. Na ação, foram apreendidos uma pistola, entorpecentes a serem contabilizados e um rádio comunicador.