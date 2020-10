Praia do Leme Estefan Radovicz / Arquivo

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 12:27 | Atualizado 29/10/2020 12:36

Rio - O feriadão de Finados será de chuva e tempo fechado no Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), já nesta quinta-feira são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite na capital fluminense, com temperatura entre 20º e 25º. A mudança no clima deve permanecer até o feriado de Finados, no dia 2 de novembro, segunda-feira.



Na sexta-feira, o Rio terá muita chuva durante o dia inteiro, com expectativa de 40 milímetros. A previsão é que uma frente fria avance para o litoral da Região Sudeste e se junte ao ciclone subtropical que se forma na costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, deixando a temperatura máxima em 19º e a mínima em 26º. No sábado, a presença de uma frente fria vai manter o Norte do Rio de Janeiro e outros estados com muitas nuvens e chuva, com 90% de risco de chuva forte de 30 milímetros, e várias horas de céu nublado. A temperatura ficará entre 18º e 24º.

O feriado de Finados deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados, com 80% de chuva de 8 milímetros a qualquer hora na capital fluminense e a temperatura mínima de 16º e máxima de 25º.

Após o feriado haverá uma mudança brusca de temperatura, a terça-feira não tem previsão de chuva, com sol o dia todo sem nuvens no céu e noite de tempo aberto. Com temperatura entre 20º e 25º.