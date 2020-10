Guarda Municipal Divulgação/arquivo

Por O Dia

Rio - A Guarda Municipal do Rio montou uma operação de ordenamento urbano e fiscalização de trânsito para o feriado do Dia de Finados. A ação conta com 424 guardas e terá início na manhã desta sexta-feira, com reforço na operação em torno da Rodoviária Novo Rio, em Santo Cristo, e em 20 cemitérios da cidade.



Os guardas vão atuar na orientação e fiscalização de trânsito ao redor da rodoviária por conta do aumento do movimento por causa do feriadão. No entorno dos cemitérios, as ações terão início na manhã de sábado, dia 31, com ações preventivas e patrulhamento.



No Dia de Finados, 2 de novembro, a operação contará com 146 guardas, que atuarão no monitoramento, orientação, auxílio à travessia de pedestres e no atendimento ao público em geral. Além disso, os guardas municipais vão orientar os visitantes sobre a necessidade de evitar aglomerações e uso de máscaras para evitar a propagação do novo coronavírus.



Lista dos cemitérios cobertos pela operação: São Francisco Xavier, Comunal Israelita e Nossa Senhora do Monte do Carmo (Caju), Cemitério de Jacarepaguá (Pechincha), Praça Anjos da Paz (Realengo), dos Ingleses (Gamboa), São Francisco de Paula (Catumbi), Inhaúma, Irajá, Ilha do Governador, Paquetá, Ricardo de Albuquerque, Campo Grande, Santa Cruz, Jardim da Saudade (Sulacap e Paciência), Murundu (Realengo), De Piabas (Recreio dos Bandeirantes), Guaratiba, São João Batista (Botafogo) e Vertical Memorial do Rio (Cordovil).