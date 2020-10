Segurança abordou jovem em agência da Caixa Reprodução

Por O Dia

Rio - A Polícia Civil investiga a abordagem de um segurança de uma agência da Caixa Econômica Federal de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Um vídeo, que circula por redes sociais, mostra o segurança rendendo um jovem e pressionando o pescoço dele com o joelho.

O episódio aconteceu na última sexta-feira, mas o vídeo começou circular nas redes sociais nesta semana. Clientes do banco chegaram a gritar pedindo para o segurança parar.

Publicidade

De acordo com a 126ª DP (Cabo Frio), as investigações estão em andamento. A vítima foi encaminhada a exame de corpo de delito. Os agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias do fato.

Em nota, a Caixa Econômica Federal lamentou o episódio e informou que "imediatamente após o ocorrido notificou a empresa responsável pela segurança para afastamento do profissional da prestação de serviços ao banco".



"Reforçamos que o atendimento nas unidades da Caixa tem como principais diretrizes o zelo, a presteza e a cordialidade, sendo realizado de forma justa e equitativa", disse a empresa, em nota.