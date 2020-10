RIOgaleão Divulgação

Por O Dia

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira, haxixe e maconha líquida dentro de envelope e secador de cabelo durante uma operação de rotina de fiscalização não invasiva realizada pela Seção de Remessas Postais e Expressas no raio x dos Correios no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.



Foram apreendidas aproximadamente 70g de haxixe. A droga estava oculta em um envelope e foi enviada dos Estados Unidos com destino a Cabreúva, em São Paulo. Já a maconha líquida, cerca de 510g, estava escondida dentro de um secador de cabelo e foi enviada da Califórnia, nos Estados Unidos, com destino a Nova Lima, em Minas Gerais.

O valor total da apreensão de haxixe é de R$ 3.500. Já o valor total da apreensão de maconha líquida é de R$ 25.500.