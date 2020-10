Por O Dia

Publicado 29/10/2020 15:24 | Atualizado 29/10/2020 16:09

fotogaleria

Rio - Amigos e familiares de Marcos Paulo Luiz, uma das quatro vítimas do incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso, na manhã de terça-feira, deram o último adeus ao homem às 13h no Cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O paciente de 39 anos estava internado na unidade para tratamento da covid-19, e o óbito foi confirmado pelo Ministério da Saúde na noite de terça.