Por O Dia

No dia 11 de novembro, das 9h às 18h, acontecerá a Feira da Diversidade – Inclui aí. Será um evento virtual gratuito e aberto ao público em geral, que será realizado no Centro de Convenções do Grupo HEL. O Projeto Inclui aí é idealizado por duas profissionais da área de Gestão de Pessoas, Marcia Vital e Ylana Miller, realizado pela Yluminarh. Tem como propósito a promoção da diversidade e inclusão no mercado de trabalho, além de sensibilizar para o respeito às diferenças visando potencializar resultados sustentáveis aos negócios e organizações.



Na agenda haverá palestras sobre diversidade e inclusão com: Claudia Werneck/Escola de Gente, Manoel Soares/Jornalista e ativista social brasileiro, Alex Duarte/Projeto Cromossomo 21, Fernando Heiderich/Instituto MetaSocial, Tarso Oliveira/Troca, Mauro Wainstock/HUB 40+, além de rodas de conversa com líderes de diversas organizações.



Os visitantes poderão conhecer mais sobre o mercado de trabalho, interagir com profissionais de RH nos estandes e se cadastrar em um Banco de Talentos para futuras oportunidades profissionais.