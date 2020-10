Rio de Janeiro - RJ - 29/10/2020 - Geral - Sepultamento de Nubia, no cemiterio de Inhauma, zona norte do Rio, vitima do incendio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Beatriz Perez

Rio - Filho de Núbia Rodrigues, primeira vítima confirmada do incêndio do Hospital Federal de Bonsucesso, na última terça-feira, Patrick Machado, 23, diz que a família vai processar o hospital. "Dentro da legalidade, vamos atrás dos nossos direitos", disse após o sepultamento da radiologista no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio. Assista ao vídeo:

Para Patrick, houve negligência administrativa por parte do hospital. "Os médicos tentaram fazer de tudo. Mas essa parte administrativa do hospital deixou a desejar. Eles já haviam sido notificados do risco de incêndio", disse. Núbia, que estava entubada, precisou ser carregada do prédio por meio de um lençol pelas escadas. Ela estava no segundo andar do prédio, na ala dedicada a pacientes com covid.

O auxiliar administrativo não via a mãe desde sexta-feira quando a internou no HFB. "Era uma pessoa alegre, tinha bom coração. Era boa amiga, boa mãe. Uma pessoa feliz. Estava sempre ativa, mesmo internada estava organizando uma festa para uma amiga nossa, que era como uma filha de coração para ela", descreveu Patrick.



Patrick foi avisado pelo médico responsável pelo setor de que Núbia havia falecido durante o transporte para outra unidade de saúde.

Durante o enterro, nesta quinta-feira, o caixão se manteve fechado por conta da suspeita de Covid-19, e não houve velório. Cerca de 30 pessoas acompanharam o sepultamento. Elaine da Silva, amiga de Núbia, esteve mais cedo no HFB para fazer o reconhecimento do corpo e acusou a unidade de "negligência".

"Até quando a gente vai ter isso? Até quando as autoridades não vão olhar para a gente como ser humano? Hoje foi a minha amiga, amanhã é outra pessoa" desabafou a amiga Elaine, que trabalhou com Núbia no Rio Imagem. "Uma coisa quero deixar claro: o tubo não foi a sentença dela. A sentença dela foi a tragédia. Ela ter descido num lençol, terem desconectado o respirador para colocar um respirador de transporte e ter inalado a fumaça, aonde teve o comprometimento do pulmão. Então, foi negligência", disse.

"Infelizmente, não foi fatalidade. Ela não teve a chance de sobreviver à Covid, devido a essa roubalheira", completou.

O incêndio

Um incêndio atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso na manhã de terça-feira. Por causa das chamas, pacientes foram retirados às pressas do prédio 1. Bombeiros de 13 unidades atuaram no local. A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local para realizar a perícia.



O edifício atingido pelo foi incêndio é onde ficavam as enfermarias e eram realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.