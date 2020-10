Polícia Federal apreende droga no Galeão Foto: Divulgação / Polícia Federal

Publicado 29/10/2020

Rio - Policiais federais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) prenderam em flagrante uma brasileira, 19 anos, transportando aproximadamente três quilos de cocaína.



Os policiais encontraram o entorpecente acondicionado em duas placas e escondido no forro da mala da passageira, que vinha de um voo de Fortaleza, com escala no Galeão, e com destino final para a Croácia.



O presa foi autuada por tráfico internacional de drogas e a pena do crime pode chegar a 15 anos de reclusão.