Funcionários do Hospital Federal de Bonsucesso criam conta nas redes sociais para lutar pelo HFB Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 17:56 | Atualizado 29/10/2020 18:44

Rio - Dois dias depois de um incêndio que atingiu o subsolo do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, e matou quatro pessoas , funcionários e apoiadores do HFB criaram, nesta quinta-feira, o Salve o HFB, uma conta nas redes sociais para homenagear o maior hospital do Rio de Janeiro e lutar contra o fechamento por tempo indeterminado da unidade.

Na primeira publicação do perfil, os administradores explicam o motivo da criação do Salve o HFB. "Esse Instagram foi criado com objetivo de mostrar a importância que nosso hospital tem para a população do Rio de Janeiro.. Somos o maior hospital do estado, com altíssimos números de atendimentos em diversas especialidades", contam.

Para funcionários que estão por trás da conta, uma das maiores reivindicações dos profissionais do Hospital Federal de Bonsucesso é que a unidade não fique fechada por tempo indeterminado e volte a funcionar o mais rápido possível, quando a situação for normalizada.