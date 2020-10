Chuva forte está prevista para atingir a cidade na noite desta quinta-feira Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 19:59 | Atualizado 29/10/2020 20:00

Rio - Há previsão de chuva forte para a noite desta quinta-feira para o Rio de Janeiro, além de raios e rajadas de vento moderado a forte (18,5 km/h a 76 km/h), de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura (COR). A mudança no clima deve permanecer até o feriado de Finados, no dia 2 de novembro, segunda-feira. Na sexta, a passagem de uma frente fria manterá a previsão de pancadas de chuva. Há a condição para que chova, em média, 35 mm, com maiores acumulados entre a tarde e a noite.

No sábado, com o transporte de umidade do mar em direção ao continente, a previsão é de chuva fraca a

moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados (18 km/h a 51,9 km/h). Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova, em média, 15 mm.

No domingo, o tempo permanecerá instável, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do

período. Os ventos estarão predominantemente moderados. A previsão é de que chova, em média, 10 mm.

Já na segunda-feira, haverá redução da nebulosidade e da intensidade da chuva. A previsão é de chuva fraca isolada a qualquer hora do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova, em média, menos que 5 mm.