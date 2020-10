Grajaú-Jacarepaguá é interditada após arrastão Foto: Divulgação / Centro de Operações

Publicado 29/10/2020 21:13 | Atualizado 29/10/2020 21:19

Rio - Motoristas foram alvo de um arrastão, na noite desta quinta-feira, na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Jacarepaguá, próximo à cabine da PM na via. Por causa da ação de criminosos, equipes da Polícia Militar interditaram os dois sentidos da via por volta das 20h15. Às 20h38, a autoestrada já estava liberada.

De acordo com a PM, nenhum criminoso foi encontrado e o policiamento foi reforçado na região. Os agentes da polícia encontraram um carro abandonado e, no momento, estão tentando encontrar o proprietário do veículo.

Ainda não há informações sobre o que foi roubado e se as vítimas decidiram registrar ocorrência.