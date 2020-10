Sexta-feira será chuvosa no Rio Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 06:29 | Atualizado 30/10/2020 06:31

Rio - O Rio entrou em estágio de mobilização às 23h10 desta quinta-feira em decorrência da chuva de intensidade moderada a forte em muitos pontos da cidade. O município já estava em estágio de mobilização também devido aos riscos de contaminação da covid-19 desde o dia 2 de outubro.

A aproximação e passagem de uma frente fria manterão o tempo instável na cidade nesta sexta-feira. De acordo com o Alerta Rio, o céu irá variar entre nublado e encoberto e há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a qualquer momento do dia, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. As temperaturas apresentarão declínio acentuado em relação à quinta-feira, com mínima de 17°C e máxima de 26°C.