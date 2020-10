Dudu Soares (à esquerda) recebendo dinheiro do empresário Reprodução

Um vereador e candidato a vice-prefeito em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi gravado recebendo maços de dinheiro de um empresário da cidade. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), da Polícia Civil do Rio, abriu inquérito, nesta quinta-feira, para apurar a suposta extorsão praticada pelo político.



De acordo com o 'RJ 2ª Edição', da TV Globo, as imagens mostram Carlos Eduardo do Nascimento Soares, conhecido como Dudu Soares, candidato a vice-prefeito pelo PSD, recebendo dinheiro do empresário, que teve a identidade preservada porque teme represálias. O vídeo foi feito pelo próprio empresário no dia 16 de setembro.

Após receber ameaças por ter vendido respiradores para o município em um contrato emergencial, sem licitação, ele foi até a delegacia prestar queixa. O empresário revela que pagou R$ 20 mil por causa das chantagens.

Até a tarde desta quinta-feira, Dudu Soares era candidato a vice na chapa do policial rodoviário federal e também vereador Charlles Batista da Silva, do Republicanos. No entanto, o político se desligou da campanha alegando "ser vítima de uma campanha que tenta sujar sua imagem". Dudu não explicou o que estaria acontecendo.



Charlles recebe apoio do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), e da mãe deles, Rogéria Bolsonaro, candidata a vereadora no Rio (Republicanos). Nas redes sociais, há fotos e vídeos da família Bolsonaro fazendo declarações favoráveis ao candidato.

Durante seu depoimento na Draco, o empresário apresentou imagens de Dudu Soares na porta de sua empresa gravando vídeos contra o empreendimento acompanhado de um carro da PM. Segundo ele, Dudu afirmou ao um funcionário que só deixaria de perseguir o empresário após um acerto entre ele e o candidato a prefeito.

Ainda de acordo com o empresário, Dudu exigiu o pagamento de R$ 20 mil por semana até o fim das eleições e mais R$ 200 mil no dia da votação para o pagamento de boca de urna. O candidato a vice também disse que se a chapa dele fosse eleita, a empresa seria protegida.



Dois dias após o primeiro pagamento, no dia 18 de setembro, Dudu Soares retornou à empresa para pegar mais R$ 20 mil. Segundo ele, este foi o último dinheiro que deu antes de denunciar o caso as autoridades.



No dia 24 deste mês, Charlles Batista criticou a empresa em vídeo de sua campanha eleitoral: "Veja se essa empresa consegue vender respiradores para São João de Meriti".

Extorsão

Desde 2014, Charlles é investigado pela Polícia Federal após ser suspeito de extorquir dinheiro de empresários. Na ocasião, ele é acusado de apontar uma arma contra um lojista e exigir o pagamento de R$ 800. O inquérito foi aberto pelo Ministério Público Federal.

Charlles Batista negou qualquer envolvimento com a extorsão e ainda disse que estava decepcionado com o colega de chapa. Ele ainda pediu ao vice que renunciasse à candidatura.



Sobre a investigação de extorsão em 2014, Charles disse que vai provar a sua inocência. Já Dudu Soares ainda não se manifestou sobre as acusações.