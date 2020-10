Campanha de vacinação vai até o dia 7 de novembro do Rio Imagem Internet

Por O Dia

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde ampliou o prazo de vacinação contra a poliomielite até 7 de novembro (sábado da próxima semana). As doses estarão disponíveis nas 237 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde).



Devem receber a vacina contra a poliomielite – a famosa gotinha – todas as crianças com idade entre um e cinco anos incompletos, mesmo que já tenham tomado as doses de rotina contra a doença.



"É mais uma oportunidade de vacinar nossas crianças. É importante alertar que a adesão à vacina foi muito baixa durante a Campanha Nacional, o que aumenta o risco de voltarmos a ter polio em nossa cidade", afirma Patrícia Guttmann, coordenadora técnica da Vigilância em Saúde.



Entre os dias 05 e 27 de outubro, foram aplicadas 99.520 doses da vacina contra a poliomielite, o que representa 33% da meta de cobertura vacinal no município do Rio.