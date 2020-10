Bombeiros tentam controlar as chamas do veículo Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 10:36 | Atualizado 30/10/2020 10:37

Rio - Um veículo pegou fogo na manhã desta sexta-feira na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 9h45 da manhã para ir até o local. Até o momento não há informações sobre a causa do incêndio, nem de feridos. Equipes permanecem no local tentando controlar as chamas.

Há uma pista interditada no sentido Recreio dos Bandeirantes, na altura do Supermercado Extra.

Publicidade

*Matéria em atualização