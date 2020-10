Incendio no Hospital Federal de Bonsucesso. Daniel Castelo Branco

Por MH

Rio - Informações extraoficiais apontam que o incêndio que acometeu a unidade nesta terça-feira atingiu apenas um dos três almoxarifados da unidade, o almoxarifado C, que tinha fraldas e gazes. O fogo comprometeu a parte elétrica, e o prédio está sem luz. Segundo uma servidora do Hospital de Bonsucesso, que preferiu não se identificar, a reestruturação do prédio 1 deverá começar a partir da terça-feira, dia 3 de novembro. A unidade vai retomar parcialmente as atividades na terça-feira , decisão tomada em reunião realizada hoje com profissionais do HFB, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde de direção-geral do hospital.

As partes do térreo e do subsolo, principais focos do fogo de terça-feira, dia 27, vão passar por obras assim que houver a liberação do laudo técnico da Defesa Civil, para identificar quais partes da estrutura ficaram comprometidas. Durante a reunião representante dos funcionários usaram o espaço para apresentar propostas que não penalizassem os serviços ofertados à população.

"Todos querem que os serviços fiquem interrompidos pelo mínimo de tempo possível. É o essencial para a população que vive no entorno e não queremos que isso se perca", afirmou a servidora. A proposta apresentada pelos funcionários propõe o remanejamento de funcionários concursados ou contratados pelo Ministério Público do prédio 1 para outras unidades dentro do hospital, como os prédios 2 (maternidade), 3 (oncologia) e 6 (ambulatório). Funcionários contratados da RioSaúde poderiam ser realocados dentro da rede gerida pela empresa municipal.

Os funcionários apresentam, ainda, um apelo à Superintendência Estadual do Rio de Janeiro do Ministério da Saúde: "Solicitamos ao superintendente que se sensibilizem com os servidores, estamos muito abalados. Graças a deus, tivemos uma retirada estratégica perante o tamanho que poderia ter tido. Estamos apenas pleiteando a realocação, e cabe às chefias decidirem se vão acatar ou não".

Consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia, entrega de medicamentos oncológicos, realização de exames laboratoriais, retirada de resultados e doação de sangue estão entre as atividades que voltam semana que vem. Emergências, cirurgias, internações, hemodiálise e exames de imagens, que funcionavam no prédio afetado, permanecem suspensos temporariamente até a conclusão dos reparos necessários.

O Ministério da Saúde informa que a apuração dos fatos segue em andamento e, em paralelo, será feito o mapeamento dos problemas deixados pelo incidente. Além disso, a pasta vai verificar junto à Superintendência Estadual no Rio de Janeiro e ao Hospital Federal de Bonsucesso a necessidade orçamentária extra para apoiar as soluções e obras para o restabelecimento pleno do prédio e estruturas afetadas.



Ainda segundo a pasta, o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, localizado no prédio 2 do complexo hospitalar, passará por avaliação técnica para o retorno dos atendimentos.

