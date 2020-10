Severino do Ramo Rodrigues foi preso nesta sexta-feira Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Rio - Policiais militares prenderam na tarde desta sexta-feira um assaltante em Del Castilho, Zona Norte. Severino do Ramo Rodrigues, 35 anos, assaltava as imediações da UPP Jacarezinho usando a bolsa de um aplicativo de comida.

Na hora da prisão, Alemão portava um revólver Rossi, calibre 32, alimentado com cinco munições intactas. Após passar a qualificação do criminoso ao Núcleo de Inteligência da UPP (NUINT), foi descoberto que ele é especialista em roubo de cargas da Comunidade do São João, no Engenho Novo, Zona Norte.

Além dos inúmeros procedimentos de roubo majorado, porte ilegal de arma, dentre outros registrados na 25ª DP, contra ele também havia dois mandados de prisão. A ocorrência foi conduzida à 21ª DP para apreciação da autoridade policial, na qual ele ficou preso por porte ilegal de arma de fogo e em cumprimento dos dois mandados que existiam contra ele. Após os procedimentos de praxe, Severino do Ramo será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



