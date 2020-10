Chuva na Barra da Tijuca Reprodução / Twitter

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 18:49 | Atualizado 30/10/2020 22:49

Rio - A chegada de uma frente fria mudou as condições de tempo nesta sexta-feira e causa transtornos em toda cidade. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura (COR), o município do Rio entrou em estágio de atenção às 19h45. A previsão é de chuva fraca a moderada isolada nas próximas horas.



Por conta da intensidade, um bolsão d'água ocupou parcialmente a Avenida Ayrton Senna e provocou interdições no sentido orla. Equipes da Comlurb foram acionadas para o local. Há um longo congestionamento na Linha Amarela, sentido Barra, devido ao bolsão. Em Laranjeiras, equipes foram acionadas para escoar outro bolsão na Rua Pinheiro Machado, no sentido Catumbi. Há um longo congestionamento, com impacto já na Praia de Botafogo.



BARRA DA TIJUCA: bolsão d'água ocupa parcialmente a Av. Ayrton Senna, no sentido orla, no trecho logo após a descida da Linha Amarela. Equipes da Comlurb e Conservação acionadas.



Motorista, não force a passagem em vias alagadas. Espere a água escoar. #zonaoeste pic.twitter.com/mM2GODZKTu — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 30, 2020

Ainda na Barra da Tijuca, um bolsão d'água interditou a pista da Estrada da Barra da Tijuca, no sentido Alto da Boa Vista, na altura do número 1.020. Foi montada faixa reversível na pista sentido Jardim Oceânico. Equipes da prefeitura acionadas para o local. Trânsito segue lento na região.

ITANHANGÁ: bolsão d´água interdita a pista da Est. da Barra da Tijuca, no sentido Alto da Boa Vista, na altura do número 1.020. Foi montada faixa reversível na pista sentido Jardim Oceânico. Equipes da prefeitura acionadas para o local. Trânsito lento na região. #zonaoeste pic.twitter.com/CCLA0BYdBm — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 30, 2020

Previsão para os próximo dias



Neste sábado (31), com o transporte de umidade do mar em direção ao continente, a previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados ocasionalmente fortes. No domingo (01), o tempo permanecerá instável, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do período. Os ventos estarão predominantemente moderados (18km/h a 51,9 km/h).



Já na segunda-feira, haverá redução da nebulosidade e da intensidade da chuva. O céu estará nublado a parcialmente nublado com chuva fraca isolada a qualquer hora do dia. Na terça-feira (03), um sistema de alta pressão volta a influenciar o tempo no Rio o céu estará parcialmente nublado e sem chuva.