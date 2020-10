Cidade do Rio entrou em estágio de atenção Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 20:39 | Atualizado 30/10/2020 21:47

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de atenção às 19h45, desta sexta-feira, segundo o Centro de Operações da Prefeitura (COR), devido ao registro de 126,2 mm chuva em 24 horas e 16,6mm em 1h, na estação da Rocinha, na Zona Sul. As sirenes ainda foram acionadas no local, de acordo com a Defesa Civil do município, pois foi atingido o protocolo de acionamento devido ao volume de chuva em um dia. O aeroporto Santos Dumont chegou a ser fechado, mas foi reaberto para decolagens às 20h29. Os voos foram transferidos para o Galeão.

De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva fraca a moderada atuam sobre a cidade do Rio de Janeiro e eles devem continuar com essa intensidade ao longo da noite. A cidade estava em estágio de mobilização desde 23h10 da última quinta-feira.

A intensa chuva na cidade está impactando na rotina do carioca. Segundo o COR, há um bolsão d'água na Estrada da Gávea, na altura do Gávea Golf Club, em São Conrado, Zona Sul do Rio.

SÃO CONRADO: há bolsão d'água na Estrada da Gávea, na altura do Gávea Golf Club. Por isso, a via está fechada neste trecho e o desvio é feito para a Estrada Lagoa-Barra, no sentido Barra da Tijuca. Equipes da prefeitura foram acionadas para o local. #zonasul — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 30, 2020

Além da chuva, o vento forte causou quedas de árvore, na Zona Norte da cidade, atrapalhando o fluxo do trânsito. Na Praça da Bandeira, uma árvore que caiu está ocupando uma faixa da Rua Ceará, na altura do número 108. Em Costa Barros, o trânsito está intenso devido a uma árvore caída sobre a fiação, ocupando parcialmente a Rua Moabe, na altura do número 53.

PRAÇA DA BANDEIRA: queda de árvore ocupa uma faixa da Rua Ceará, na altura do número 108. Equipes da Comlurb acionadas para o local. #zonanorte — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 30, 2020

COSTA BARROS: árvore caiu sobre fiação e Bombeiros estão no local atuando, ocupando parcialmente a Rua Moabe, na altura do número 53. Light foi acionada para o local. Trânsito intenso. #zonanorte — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 30, 2020

Segundo o Alerta Rio, às 18h houve registro de rajada de vento forte na Base Aérea de Santa Cruz (55,6 km/h). O COR registrou rajada de vento moderado na estação Jacarepaguá (40,7 km/h).

Aviso de ressaca

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca nesta sexta-feira. Ondas de até 3 metros de altura podem atingir a orla carioca até às 9h deste sábado.

AVISO DE RESSACA | Ondas de até 3 metros de altura podem atingir a orla carioca, das 15h desta sexta (30/10) às 9h de sábado (31/10), informou a @marmilbr. Fique atento às recomendações da Prefeitura: https://t.co/6aSwgYmAvl #temporj #chuvarj pic.twitter.com/xJoKIWjspO — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 30, 2020

Previsão para o feriadão

Neste sábado, a previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia, devido ao com o transporte de umidade do mar em direção ao continente. Os ventos estarão moderados a fortes.

No domingo, o tempo deve seguir instável, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do período. Os ventos estarão predominantemente moderados.

Haverá redução da nebulosidade e da intensidade da chuva na segunda-feira. O céu estará nublado a parcialmente nublado com chuva fraca isolada a qualquer hora do dia.