Alagamento no Catete Divulgação / COR

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 07:53 | Atualizado 31/10/2020 08:54

Alerta Rio. Rio - A cidade voltará a ter chuva neste sábado, após a sexta-feira ter sido toda praticamente chuvosa . Mas diferentemente de ontem, a intensidade da chuva de hoje será de fraca a moderada, segundo o sistema

O céu ficará encoberto durante todo o dia, com a temperatura mínima sendo de 17°C e a máxima de 25°C. O tempo está instável no Rio por causa do transporte de umidade do oceano para o continente.

Publicidade

Por causa do mau tempo, a cidade entrou em estágio de atenção às 19h45 de ontem . Às 8h45 deste sábado, no entanto, voltou ao estágio de mobilização, que é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

fotogaleria

Publicidade

O ventos ao longo do dia serão de fraco a moderado. A Marinha emitiu alerta de ressaca, já que as ondas poderem chegar a 3 metros de altura até as 9h de hoje.



A chuva que caiu nesta sexta-feira fez com que a Defesa Civil municipal acionasse, às 20h28, as sirenes da Rocinha, que acumulou 132,8 mm em 24 horas. Foi a região que mais choveu.

Publicidade

Houve diversos bolsões d'água, em São Conrado, na Lagoa, na Barra da Tijuca e em outras regiões; quedas de árvores na Tijuca, Vila Valqueire e Costa Barros; e a queda de um poste no Recreio dos Bandeirantes.

Veja onde mais choveu e o respectivo acumulado nas últimas 12h (7h35)

Publicidade

1. Rocinha: 132,8 mm

2. Alto da Boa Vista: 118,6 mm

Publicidade

3. Jardim Botânico: 116,8 mm

4. Grota Funda: 107,2 mm

Publicidade

5. Barrinha: 93,8 mm