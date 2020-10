Homem foi preso em Angra dos Reis, na noite desta sexta-feira Reprodução

Por RAI AQUINO

Publicado 31/10/2020 08:42 | Atualizado 31/10/2020 15:04

Rio - Policiais da 167ª DP (Paraty) prenderam em flagrante, na noite desta sexta-feira, um motorista de aplicativo suspeito de ter estuprado a enteada de 13 anos no município da região da Costa Verde. O homem, de 33 anos, tem uma filha de nove com a mãe da vítima e foi capturado por volta das 19h30 no bairro Ribeira, em Angra dos Reis.

De acordo com o delegado Marcello Russo, titular da 167ª DP, a jovem vinha sendo abusada pelo padrasto desde os nove anos de idade. O estupro mais recente teria acontecido na noite de terça-feira.

"Ele é casado com a mãe dela há nove anos e de quatro anos para cá foi intensificando a abordagem nela. Ele começou passando a mão pelo corpo dela, inclusive na genitália, até que chegou à conjunção carnal", conta o delegado.

Ainda segundo Russo, na delegacia, a menina disse que foi estuprada pelo menos 10 vezes durante os últimos quatro anos. Os abusos aconteciam sempre em casa, quando a mãe saía trabalhar.

"Até que nesta terça-feira, ela resolveu contar para a família, que procurou a delegacia. Ele ficou sabendo e saiu de casa, aqui em Paraty", relata o delegado.

ARMADILHA

Depois que localizaram o motorista, os policiais simularam uma corrida para prendê-lo. Ele também trabalha fazendo corridas particulares.

"Quando a gente o abordou, ele suspeitou que seria sobre esse assunto. Ele não fez uma confissão direta, mas disse que a garota era uma menina atraente e que apesar dos 13 anos tem o corpo de uma mulher bem desenvolvida", relembra Russo.

O homem foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável (contra menores de 14 anos) e foi encaminhado à Cadeia Pública Franz de Castro, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. A jovem chegou a fazer exame de corpo de delito, que confirmou os abusos.



"Eu pedi para Justiça converter a prisão em flagrante dele por preventiva, para a garantia da ordem pública tendo em vista o grave risco que essa pessoa oferece para a sociedade. Ele pode colocar em risco a paz social constantemente", alerta Russo.