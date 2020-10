Apreensão do dia 14 em Resende Divulgação / Polícia Civil

Por RAI AQUINO

Publicado 31/10/2020 12:13 | Atualizado 31/10/2020 13:26

Rio - Entidades do setor audiovisual do país e do exterior enviaram mensagens à Polícia Civil do Rio pela apreensão de aparelhos ilegais de TV à cabo, os chamados TV Box e considerados os novos "gatonet". Ao longo do mês de outubro, diversas ações conjuntas entre a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a Polícia Federal e a Receita Federal encontraram mais de 500 mil produtos desse tipo no estado. O prejuízo estimado para os criminosos é de cerca de R$ 300 milhões.

As apreensões chamaram a atenção da Agência Nacional do Cinema (Ancine), da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) e da Motion Pictures Association (MPA), a principal entidade do setor no mundo.



"Gostaríamos de parabenizá-lo pelo excelente trabalho, desenvolvido em conjunto com a Receita Federal do Brasil (RFB) e Polícia Federal (PF), de combate à pirataria audiovisual", diz a mensagem enviada pela Ancine ao delegado Fabrício Oliveira, titular da Core.

De acordo com a Ancine, a pirataria faz com que o mercado de TV por assinatura no país perca cerca de R$ 9 bilhões por ano. A entidade enfatiza que a falta desses recursos pode acarretar o fim de 150 mil postos de trabalho.

Allan Turnowski.

"A notícia da apreensão de mais de 80.000 set top boxes que violam conteúdo autoral no Rio de Janeiro, causando um prejuízo significativo ao crime organizado, é uma conquista muito importante para o setor e para a segurança pública nacional", a ABTA destacou a apreensão feita no dia 9, em agradecimentos ao secretário de Polícia Civil, o delegado Allan Turnowski.

Já em sua mensagem, a MPA destacou que a TV a cabo ilegal faz com que os cofres públicos do país deixem de arrecadar R$ 2 bilhões em impostos.

"O MPA gostaria de elogiar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pelo trabalho notável realizado na operação antipirataria de grande escala em outubro de 2020, junto à Receita Federal (RFB) e à Polícia Federal (PF), que visava a apreensão de dispositivos ilegais de streaming (ISDs) nos portos do Rio de Janeiro", a entidade mundial assinalou, em mensagem encaminhada ao titular da Core.

AS APREENSÕES

Dentre as apreensões dos mais de 500 mil aparelhos de TV Box, destacam-se:

. 9 de outubro: 80 mil equipamentos no porto de Itaguaí e secos de Nova Iguaçu e Resende

