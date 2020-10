Octavio Tostes Arquivo pessoal

Por O Dia

Rio - Morreu neste sábado, aos 62 anos, o jornalista Octavio Tostes, que atuava como editor executivo do Jornal da Record. Ele sofreu uma parada cardíaca em sua residência no Rio de Janeiro e não resistiu.

Nascido no Rio em 7 de julho de 1958, Tostes se formou em jornalismo pela Escola de Comunicação (ECO) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1980.

Tostes trabalhou na TV Bandeirantes do Rio de Janeiro, no jornal O Globo e na revista Istoé. Ele atuou durante muitos anos, na TV Globo, como chefe de reportagem, além de editor do Jornal da Globo, Jornal Nacional e Globo Repórter.

Ele ainda passou, como gerente de conteúdo, no site Globo.com, e por empresas como TV Gazeta, AOL Brasil, Rede Amazônica – afiliada da Rede Globo.

O jornalista também colaborou com a CNN dos Estados Unidos, além da TV Senac, TV Cultura e CBS Telenotícias, entre outros veículos. Desde 2011, estava na Record TV.

Nas redes sociais, o jornalista Celso de Freitas lamentou a morte do amigo. "Octavio Tostes nos deixou hoje! Quem teve a felicidade de conviver com ele sabe a inteligência e a generosidade do Octavio. Além do amigo, perco o autor de textos brilhantes e irretocáveis que tive oportunidade de interpretar. Saudades vai deixar...! Mãos dadas. Força e Fé à família!"

O corpo de Tostes será cremado neste domingo, às 14h, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte do Rio, em cerimônia reservada para a família.