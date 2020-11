Por O Dia

Publicado 31/10/2020 17:56 | Atualizado 31/10/2020 17:57

Rio - O tempo continuará instável no Rio Janeiro neste domingo e no feriado de Dia de Finados. A previsão é de chuva fraca a moderada, de acordo com o sistema Alerta Rio da Prefeitura do Município. Hoje teve predomínio de céu encoberto com registro de chuva fraca a moderada.

De acordo com o Alerta Rio, o tempo permanecerá instável, com previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do período. Os ventos estarão moderados (18km/h a 51,9 km/h). Já na segunda-feira, haverá redução da nebulosidade e da intensidade da chuva. O céu estará nublado a parcialmente nublado com chuva fraca isolada durante os períodos da madrugada e manhã.



Já na terça-feira, um sistema de alta pressão volta a influenciar o tempo no Rio o céu estará parcialmente nublado e sem chuva. Na quarta-feira, o tempo volta a ficar instável, com previsão de chuva fraca a moderada isolada durante o período da tarde.

A chuva desta sexta-feira e de hoje provocou queda de árvore na Tijuca e Costa Barros, Zona Norte; Vila Valqueire, no Zona Oeste; São Conrado, Zona Sul; Santa Teresa, Centro.