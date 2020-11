Homem vítima de sequestro é resgatado por agentes do BPVE Reprodução/Twitter PMERJ

Publicado 31/10/2020 18:20 | Atualizado 31/10/2020 19:39

Rio - Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) resgataram um homem vítima de sequestro depois que ele teve o carro roubado na tarde deste sábado, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. De acordo com a publicação no Twitter oficial da Polícia Militar, o rapaz, que não teve o nome divulgado, foi resgatada ainda há pouco depois que teve o carro roubado e foi levado como refém em outro veículo.

Confira o relato da vítima de sequestro resgatada há pouco pelo #BPVE. Ela teve seu carro roubado e foi levada como refém por outro veículo. Os agentes rapidamente montaram um cerco policial e interceptaram o veículo na Comunidade Ethernit, Guadalupe, onde houve confronto. #PMERJ pic.twitter.com/3XjExBaw1C — @pmerj (@PMERJ) October 31, 2020

“Boa tarde, queria agradecer a equipe do GAT e do BPVE, que me ajudou, me salvou. Eu fui assaltado, fiquei refém. Eles encurralaram os caras, conseguiram, os caras acabaram abandonando o carro, também roubado, e me deixaram aqui. Salvaram a minha vida. Obrigado”, afirma o homem em vídeo postado na rede social da PM.

Segundo a Corporação, as equipes do BPVE foram informadas, via rádio da corporação, sobre o roubo de um veículo na região. De imediato, um cerco tático foi montado pela equipe policial, e o automóvel foi localizado.



Na tentativa de abordagem, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra os agentes, sendo necessário o revide à ação. Os criminosos desceram e fugiram em direção à comunidade Ethernit, em Guadalupe, onde abandonaram o carro. Dentro do veículo foi encontrado o homem.

Ainda de acordo com a PM, até o momento, não há registro de feridos, presos e apreensões na ação. Um carro foi recuperado. A ocorrência está em andamento.