Selecionados vão trabalhar no projeto A Maré que Queremos

Publicado 01/11/2020 04:00

Rio - A Redes da Maré recebe, até esta segunda-feira, inscrições para 17 vagas abertas para o projeto A Maré que Queremos. O candidato precisa ser morador de uma das 16 comunidades do conjunto de favelas da Zona Norte do Rio, de Manguinhos ou dos complexos da Penha, do Alemão e do Caju. Os selecionados vão receber de R$ 2 mil a R$ 3 mil por mês.

O trabalho será realizado ao longo de dois meses, com início previsto já para novembro. As vagas abertas são para designer, pesquisador, mobilizador local, técnico em georreferenciamento, analista de dados, jornalista e educador/ativista ambiental.

