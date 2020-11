Por O Dia

A segunda-feira de feriado de Finados será de céu nublado e alguns períodos de chuva na cidade do Rio. Com máxima de 25° e mínima de 15°, segundo o Climatempo, há a possibilidade de chover um pouco nas áreas litorâneas, inclusive na capital, mas sem expectativa também para grandes volumes.

Na terça, apesar das nuvens, ocorrem maiores aberturas de sol e já não deve chover. Mas, a partir de quarta-feira, as pancadas de chuva retornam.



A previsão é de que as temperaturas devem subir um pouco mais nos próximos dias, mas não há previsão de calor intenso. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia(INMET), a média de temperatura máxima para o mês de novembro na cidade do Rio é de 29,4°C