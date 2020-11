Previsão do tempo Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Rio - A segunda-feira de feriado de Finados é de céu nublado e alguns períodos de chuva na cidade do Rio. De acordo com o Alerta Rio, o transporte de umidade do oceano para o continente mantém o tempo instável. Ainda há chances de chuva fraca a moderada isolada nesta manhã. Máxima de 25°C e mínima de 14ºC.

Na terça, um sistema de alta pressão voltará a influenciar o tempo na capital fluminense, e o céu ficará nublado a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. Já na quarta-feira, ventos em médios e altos níveis da atmosfera deixarão o tempo instável novamente. Há previsão de pancadas de chuva isoladas durante os períodos da madrugada e manhã. É possível que chova, em média, 15 mm neste dia.



Na quinta, o transporte de umidade do mar em direção ao continente manterá a nebulosidade variada, com previsão de chuva fraca a moderada isolada durante tarde e noite. É previsto que chova, em média, menos do que 10 mm neste dia.