Por Luísa Bertola*

Publicado 02/11/2020 12:36 | Atualizado 02/11/2020 12:39

Rio - O Superior Tribunal Militar (STM) suspendeu a decisão da juíza responsável pelo caso do músico Evaldo Rosa dos Santos, assassinado por agentes do Exército, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio em abril de 2019 . A juíza havia determinada que as partes fizessem suas considerações finais antes do julgamento. São 12 militares do Exército envolvidos no ataque ao carro, que viraram réus no processo.