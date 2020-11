Por IG - Gente

Rio - A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu investigação nesta segunda-feira para a morte de Tom Veiga , intérprete do Louro José. Ele faleceu ontem . No entanto, a investigação pode ser arquivada, já que não há indícios de crime.