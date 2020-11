Praia do Arpoador Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 02/11/2020 15:00 | Atualizado 02/11/2020 15:32

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da covid-19 no Rio de Janeiro. De acordo com a pasta, até esta segunda-feira, o Estado tem 20.236 mortes e 311.308 casos confirmados da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 25 novos óbitos e 294 novos casos.

Há ainda 472 óbitos em investigação e 2.163 foram descartados. Entre os casos confirmados, 286.181 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 119.593



Niterói - 15910



São Gonçalo - 14973



Belford Roxo - 11195



Duque de Caxias - 10978



Macaé - 9597



Nova Iguaçu - 7850



Campos dos Goytacazes - 7749



Teresópolis - 7502



Volta Redonda - 7502



Angra dos Reis - 6265



Itaboraí - 5027



Magé - 4487



Maricá - 4032



São João de Meriti - 3975



Nova Friburgo - 3811



Barra Mansa - 3689



Três Rios - 3321



Itaperuna - 3123



Resende - 3107



Cabo Frio - 2956



Petrópolis - 2890



Queimados - 2698



Itaguaí - 2697



Rio das Ostras - 2465



Rio Bonito - 2174



Guapimirim - 2128



Mesquita - 1903



Araruama - 1783



Nilópolis - 1602



São Pedro da Aldeia - 1434



São João da Barra - 1298



Barra do Piraí - 1269



Santo Antônio de Pádua - 1250



Saquarema - 1248



Casimiro de Abreu - 1199



Mangaratiba - 1139



Paraíba do Sul - 1120



Paraty - 1033



Tanguá - 935



Seropédica - 904



Paracambi - 901



Vassouras - 870



Iguaba Grande - 863



Bom Jesus do Itabapoana - 853



Piraí - 852



Conceição de Macabu - 772



Valença - 762



Varre-Sai - 716



Porciúncula - 715



Cachoeiras de Macacu - 699



Sapucaia - 674

São Francisco de Itabapoana - 640



Natividade - 637



Japeri - 623



Armação dos Búzios - 577



Pinheiral - 571



Quissamã - 568



Miracema - 529

São José do Vale do Rio Preto - 498

Porto Real - 471



Itatiaia - 428



Cardoso Moreira - 425



Itaocara - 425



Cordeiro - 413



Cantagalo - 400



Italva - 368



Carapebus - 356



Laje do Muriaé - 346



Rio Claro - 325



Miguel Pereira - 306



Silva Jardim - 295

São Fidélis - 292

Mendes - 285

Areal - 281



Carmo - 257



Arraial do Cabo - 235



Engenheiro Paulo de Frontin - 230



Cambuci - 218



Sumidouro - 215



Aperibé - 205



Bom Jardim - 202



Paty do Alferes - 200



Quatis - 171



Comendador Levy Gasparian - 168



São José de Ubá - 150



Santa Maria Madalena - 125



Macuco - 121



São Sebastião do Alto - 89



Duas Barras - 78



Trajano de Moraes - 68



Rio das Flores - 29





As 20.636 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 12140







Duque de Caxias - 789







São Gonçalo - 785







Nova Iguaçu - 681







Niterói - 513







São João de Meriti - 493







Campos dos Goytacazes - 430







Belford Roxo - 325







Petrópolis - 264







Page - 245







Volta Redonda - 245







Itaboraí - 230







Nilópolis - 205







Angra dos Reis - 202







Mesquita - 190







Barra Mansa - 179







Macaé - 173







Teresópolis - 172







Cabo Frio - 168







Nova Friburgo - 160







Itaguaí - 138







Maricá - 133







Resende - 113







Itaperuna - 87







Rio das Ostras - 85







Saquarema - 78







Araruama - 72







Queimados - 71







Seropédica - 71







Três Rios - 71







Guapimirim - 70







Barra do Piraí - 62







Rio Bonito - 62







São Pedro da Aldeia - 60







Japeri - 43







Mangaratiba - 43







Tanguá - 43







Iguaba Grande - 38







Paracambi - 38







Cachoeiras de Macacu - 36







Paraty - 34







Itaocara - 32







São Fidélis - 31







Sapucaia - 30







Casimiro de Abreu - 29







Vassouras - 27







Paraíba do Sul - 25







Valença - 24







Bom Jesus do Itabapoana - 23







São Francisco de Itabapoana - 23







Porciúncula - 22







Santo Antônio de Pádua - 21







Quissamã - 20







São José do Vale do Rio Preto - 19







Pinheiral - 18







Porto Real - 17







Armação dos Búzios - 16







Miguel Pereira - 16







Conceição de Macabu - 15







Piraí - 15







Rio Claro - 15







Sumidouro - 14







Italva - 12







Itatiaia - 12







São João da Barra - 12







Areal - 9







Silva Jardim - 9







Aperibé - 7







Cambuci - 7







Arraial do Cabo - 6







Paty do Alferes - 6







Miracema - 5







Natividade - 5







Santa Maria Madalena - 5







Bom Jardim - 4







Carapebus - 4







Carmo - 4







Comendador Levy Gasparian - 4







Engenheiro Paulo de Frontin - 4







Rio das Flores - 4







São Sebastião do Alto - 4







Cardoso Moreira - 3







Duas Barras - 3







Macuco - 3







Mendes - 3







São José de Ubá - 3







Cantagalo - 2







Laje do Muriaé - 2







Quatis - 2







Varre-Sai - 2







Cordeiro - 1