Guardas municipais prendem homem que agrediu a mulher em Guaratiba Divulgação / Guarda Municipal

Por O Dia

Rio - Guardas municipais do Grupamento Especial de Trânsito (GET) prenderam, na manhã desta segunda-feira, um homem acusado de agredir violentamente a sua mulher na Estrada do Mato Alto, em Guaratiba, próximo à estação do BRT, Zona Oeste do Rio.



Os agentes passavam pela via quando foram acionados por cidadãos que informaram ter flagrado um homem agredindo uma mulher próximo à estação do BRT. Ao chegarem no local indicado, os guardas municipais encontraram o acusado imobilizado por um policial civil de folga, que conseguiu contê-lo.



Em seguida, os agentes conduziram o agressor para a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso está sendo registrado neste momento, e a vítima para o Instituto Médico Legal (IML), para que seja submetida ao exame de corpo de delito.