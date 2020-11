Tribunal Especial Misto vai julgar o processo de impeachment de Wilson Witzel Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 13:00 | Atualizado 03/11/2020 13:03

Rio - A sessão de julgamento do Tribunal Especial Misto que vai decidir sobre o impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC) vai acontecer às 10h desta quinta-feira. Decisão foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União do Estado do Rio de Janeiro.

A defesa de Witzel terá 15 minutos na sessão, assim como o deputado Luiz Paulo (sem partido), que foi um dos autores do pedido de impeachment e vai atuar como promotor.

Assim que o relator decidir sobre o impeachment do governador, já afastado do cargo, o voto será anunciado, seguido dos demais integrantes do Tribunal Especial Misto.

O Tribunal Especial Misto é composto por cinco deputados eleitos e cinco desembargadores sorteados. A decisão depende de seis votos, isto é, maioria simples. Caso haja empate, o voto de minerva é do desembargador Claudio de Mello Tavares.

Se a maioria decidir por dar continuidade ao processo de impeachment, a decisão deve ser publicada em até 10 dias e Witzel terá mais 20 dias para se defender.