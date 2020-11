Witzel foi afastado do cargo no dia 28 de agosto Agência O DIA

Por Yuri Eiras

Publicado 05/11/2020 12:58 | Atualizado 05/11/2020 13:26

Rio - Foi aprovado o avanço do processo de impeachment contra o governador afastado Wilson Witzel (PSC). Cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, membros do Tribunal Especial Misto, votam na sessão. O placar já tem sete votos - maioria simples suficiente. Os votantes também decidem pelo despejo de Witzel do Palácio Laranjeiras e o corte de um terço do seu salário. Acompanhe:

O processo foi rápido, já que o relatório de 128 páginas não foi lido. O deputado estadual Waldeck Carneiro (PT) foi quem deu o primeiro voto a favor do processo. Os desembargadores José Carlos Maldonado de Carvalho, Fernando Foch, Teresa de Andrade Castro Neves e os deputados Chico Machado (PSD), Carlos Macedo (Republicanos) e Alexandre Freitas (Novo) também votaram a favor. Antes das 13h, a votação já tinha maioria simples - os seis votos suficientes para a continuidade do processo.

Com a aprovação da denúncia, o relator terá dez dias para publicar o acórdão. Depois, a defesa de Witzel terá mais 20 dias para se manifestar. O sistema ainda prevê depoimentos de testemunhas e alegações finais de defesa e de acusação, o que deve durar mais alguns meses. O impeachment pode ser concluído em janeiro. "Na tese de avanço, acreditamos que em janeiro nós possamos nos reunir para termos o julgamento final e definitivo. Salvo se houver perícia. Aí, não tenho como garantir. A prova pericial demanda mais tempo", explicou Tavares.

Despejo do Palácio Laranjeiras gera debate

Além do prosseguimento do impeachment, outros aspectos relacionados ao futuro - e ao conforto - do governador afastado são discutidos, como o corte de um terço do salário e o despejo do Palácio Laranjeiras. O argumento dos que votam a favor é que o local é a residência oficial do governador do estado e, se Witzel deixar o cargo, não terá mais direito. O placar está apertado. A defesa de Wilson Witzel se manifestou contra a possibilidade, com o argumento de que a saída do palácio afetaria a "segurança" do governador afastado. Houve debate.

"O que está se levando em considerçaão, pelo que eu entendi, é que, tendo em vista que ela (a denúncia) está sendo acolhida e ele está sendo afastado de suas funções, consequentemente ele não deve continuar ocupando o palácio", defendeu o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Mello Tavares.

A defesa rebateu. "Senhor presidente, a defesa apenas pondera que o salário é reduzido em um terço e não em três terços. O palácio está sendo 100% suprimido, e a segurança está intrínseca ao palácio". Tavares respondeu: "Mas é uma questão legal".

Afastado desde agosto

O governador está afastado desde agosto pela suspeita de irregularidades na contratação da OS Iabas para a construção de hospitais de campanha contra a covid-19. O governador afastado também está sendo acusado de cometer crime de responsabilidade.