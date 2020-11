Cerimônia acontecerá na Praia de Copacabana, na Zona Sul Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 21:14 | Atualizado 05/11/2020 21:18

Rio - A Escola de Papais Noéis do Brasil realizou, nesta quinta-feira, a solenidade de formatura de mais 55 Bons Velhinhos, que frequentaram o curso realizado em outubro. Devido à pandemia do novo coronavírus, as aulas aconteceram de forma virtual, a fim de evitar a aglomeração. A cerimônia de formatura aconteceu de forma híbrida, ou seja, presencial e virtual. Dois Papais Noéis – um com figurino tradicional e outro surfista – participaram da solenidade. Eles representaram o restante da turma de 2020, que participou da transmissão ao vivo pelo Facebook.



fotogaleria

Publicidade

Fundador e diretor da Escola de Papai Noel do Brasil, o ator Limachem Cherem foi o mestre de cerimônias do evento. Segundo ele, neste ano atípico, os Papais Noéis não estarão presencialmente nos shoppings. "Nos 27 anos de existência da Escola, nunca tivemos momentos como esse. A essa altura os shoppings já tinham fechado os contratos para colocar os Bons Velhinhos nos tronos, onde receberiam as crianças. Esse ano, no entanto, as apresentações serão remotas, através de telões. Mas, os Papais Noéis foram treinados e estão prontos para essa nova tarefa. O importante é manter vivo o espírito do Natal", finalizou.