Por O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio encerra neste sábado a campanha de vacinação contra a poliomelite, a popular gotinha. As doses estão disponíveis nas 237 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde).

A baixa adesão à campanha de vacinação nacional, que tem como público crianças com idade entre 1 e 4 anos, chama atenção. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até a última semana apenas 99.520 doses da vacina contra a doença haviam sido aplicadas, o que representa 33% da meta de cobertura vacinal no município do Rio. A ação começou no início de outubro.

Ainda de acordo com a secretaria, a Multivacinação para Atualização de Caderneta da Criança e do Adolescente também estará disponível nas unidades de saúde básica. A multivacinação se destina a todas as crianças de 0 até 14 anos, 11 meses e 29 dias.