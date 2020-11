Incêndio atinge prédio em Niterói WhatsApp O Dia

Por O Dia

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento na rua General Pereira da Silva, no bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, na manhã deste sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas já foram controladas e um cadeirante foi retirado do local - mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Os bombeiros foram acionados às 8h40, após o incêndio ser registrado no 11º andar do número 65 da rua. As chamas foram controladas às 9h30. Não há informações sobre outras vítimas.