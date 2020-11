Por O Dia

Publicado 07/11/2020 15:10

Rio - Um homem foi morto na Rua João Vicente, em Madureira, nesta sexta-feira. Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) foram chamados, a área onde o corpo foi encontrado foi isolada e a perícia foi acionada.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar as causas da morte do homem. A perícia foi feita no local, imagens de câmeras foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer o caso. A investigação está em andamento.