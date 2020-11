Por O Dia

Publicado 07/11/2020 16:50 | Atualizado 07/11/2020 18:14

Rio - No primeiro sábado liberado para que banhistas voltem a ocupar a areia das praias , o dia é marcado pelo tempo nublado. De acordo com o Climatempo, a previsão para este sábado, 7, é de que o sol apareça em alguns momentos, com muitas nuvens durante o dia e noite. A máxima prevista é de 27ºC e a mínima, 16ºC.