Samba dos Guimarães retorna na noite deste sábado Foto: Divulgação

Por O Dia

O tradicional Samba dos Guimarães, realizado no Mercado das Pulgas, em Santa Teresa, retorna na noite deste sábado. A partir das 19h30, a roda de samba irá receber o show do Grupo Arruda.

Apesar de não haver mais ingressos para esta noite, os tickets para o próximo show, que vai acontecer no dia 14 de novembro, já estão sendo vendidos. O Samba dos Guimarães estava suspenso desde março deste ano, por causa da pandemia da covid-19. No retorno, a roda de samba irá seguir todas as normas sanitárias para precaução de infecção pelo novo coronavírus. As informações são do Diário do Rio.

Serviço

Local: Mercado das Pulgas

Endereço: Rua Almirante Alexandrino, 501 – Largo dos Guimarães – Santa Teresa – Rio de Janeiro/RJ

Horário: 19h30 às 01h30