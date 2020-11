Região da Praça Seca, em Jacarepaguá, é alvo de operação da Polícia Militar, que prende dois homens ligados às milícias da área Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Rio – Policiais militares da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) prenderam em flagrante, na tarde deste sábado, dois homens que faziam cobrança de “taxas de serviço” de moradores e comerciantes na região da Praça Seca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a PM, a prisão dos homens aconteceu depois que a DPJM recebeu informações com as características da dupla, que estava circulando pela região ameaçando moradores e comerciantes que se negassem a contribuir com os valores cobrados pela facção. Segundo a Corporação, policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) prestaram apoio. Os dois presos, assim como uma motocicleta apreendida, foram encaminhados para a 32ª DP (Jacarepaguá).



Publicidade

MAIS OPERAÇÕES

Na operação iniciada na manhã desta sexta-feira, policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) e do 18º BPM apreenderam cinco fuzis, uma pistola, seis granadas, 16 veículos roubados – 13 motocicletas e três carros, além de 32 botijões de gás que estavam estocados em depósito controlado pelos criminosos nas comunidades do Morro do Fubá, em Cascadura, e São José Operário, na Praça Seca. No início da operação, houve confronto, dois criminosos foram feridos e outros quatro foram presos. Os feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas e vieram a óbito.



Planejada com base em informações da Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Corporação, a operação conta também com a participação da 8ª DPJM, que tem como foco a apuração do envolvimento de policiais militares em ações ilícitas.



Equipes da CGPM e da SSI, a partir de denúncias, localizaram uma central de distribuição irregular de sinal de internet na comunidade da Chacrinha, na Zona Oeste da cidade do Rio. No endereço indicado, foram apreendidos dez aparelhos "switch", boletos de cobrança, panfletos de divulgação e materiais de telemática (modem e fios).