Dados atualizados do coronavírus nesta sexta-feira, dia 06 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 19:02 | Atualizado 08/11/2020 19:13

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registra, até este domingo, 316.170 casos confirmados e 20.905 óbitos pelo novo coronavírus no estado. Em 24 horas, houve o registro de 822 casos e nenhuma morte. Há ainda 490 óbitos em investigação e 2.165 foram descartados. Entre os casos confirmados, 290.905 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro - 122.157

Niterói - 16.285

São Gonçalo - 15.062

Belford Roxo - 11.206

Duque de Caxias - 11.044

Macaé - 9.698

Nova Iguaçu - 7.909

Campos dos Goytacazes - 7.847

Teresópolis - 7.578

Volta Redonda - 7.546

Angra dos Reis - 6.298

Itaboraí - 5.041

Magé - 4.472

Maricá - 4.043

São João de Meriti - 4.008

Nova Friburgo - 3.840

Barra Mansa - 3.736

Três Rios - 3.369

Itaperuna - 3.128

Resende - 3.116

Cabo Frio - 2.990

Petrópolis - 2.923

Queimados - 2.702

Itaguaí - 2.689

Rio das Ostras - 2.479

Rio Bonito - 2.200

Guapimirim - 2.179

Mesquita - 1.919

Araruama - 1.791

Nilópolis - 1.610

São Pedro da Aldeia - 1.417

São João da Barra - 1.321

Barra do Piraí - 1.281

Santo Antônio de Pádua - 1.255

Saquarema - 1.232

Casimiro de Abreu - 1.202

Mangaratiba - 1.169

Paraíba do Sul - 1.132

Paraty - 1.036

Tanguá - 930

Paracambi - 920

Seropédica - 900

Iguaba Grande - 882

Vassouras - 877

Piraí - 857

Bom Jesus do Itabapoana - 854

Conceição de Macabu - 791

Valença - 763

Porciúncula - 723

Varre-Sai - 723

Cachoeiras de Macacu - 706

Sapucaia - 676

Natividade - 643

São Francisco de Itabapoana - 637

Japeri - 633

Quissamã - 571

Armação dos Búzios - 568

Pinheiral - 566

Miracema - 532

São José do Vale do Rio Preto - 497

Porto Real - 473

Cardoso Moreira - 435

Itatiaia - 433

Itaocara - 418

Cordeiro - 417

Cantagalo - 405

Italva - 363

Carapebus - 360

Laje do Muriaé - 346

Rio Claro - 319

Miguel Pereira - 305

Mendes - 300

Silva Jardim - 286

Areal - 285

São Fidélis - 283

Carmo - 258

Arraial do Cabo - 230

Engenheiro Paulo de Frontin - 230

Cambuci - 220

Sumidouro - 215

Bom Jardim - 208

Paty do Alferes - 204

Aperibé - 201

Quatis - 173

Comendador Levy Gasparian - 170

São José de Ubá - 147

Macuco - 122

Santa Maria Madalena - 121

São Sebastião do Alto - 90

Duas Barras - 78

Trajano de Moraes - 68

Rio das Flores - 26



As 20.905 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro - 12.312

São Gonçalo - 796

Duque de Caxias - 789

Nova Iguaçu - 691

Niterói - 532

São João de Meriti - 493

Campos dos Goytacazes - 432

Belford Roxo - 325

Petrópolis - 271

Magé - 258

Volta Redonda - 244

Itaboraí - 230

Nilópolis - 207

Angra dos Reis - 204

Mesquita - 193

Barra Mansa - 180

Macaé - 174

Teresópolis - 173

Cabo Frio - 172

Nova Friburgo - 162

Itaguaí - 140

Maricá - 133

Resende - 115

Itaperuna - 87

Rio das Ostras - 85

Saquarema - 80

Araruama - 73

Queimados - 71

Seropédica - 71

Três Rios - 71

Guapimirim - 70

Barra do Piraí - 63

Rio Bonito - 62

São Pedro da Aldeia - 60

Tanguá - 44

Japeri - 43

Mangaratiba - 43

Iguaba Grande - 38

Paracambi - 38

Cachoeiras de Macacu - 37

Paraty - 34

Itaocara - 33

São Fidélis - 31

Casimiro de Abreu - 30

Sapucaia - 30

Porciúncula - 27

Vassouras - 27

Paraíba do Sul - 25

Valença - 24

Bom Jesus do Itabapoana - 23

Santo Antônio de Pádua - 23

São Francisco de Itabapoana - 23

Quissamã - 20

São José do Vale do Rio Preto - 19

Pinheiral - 18

Porto Real - 18

Armação dos Búzios - 16

Miguel Pereira - 16

Conceição de Macabu - 15

Piraí - 15

Rio Claro - 15

Sumidouro - 14

Italva - 12

Itatiaia - 12

São João da Barra - 12

Areal - 9

Silva Jardim - 9

Aperibé - 7

Cambuci - 7

Arraial do Cabo - 6

Paty do Alferes - 6

Miracema - 5

Natividade - 5

Santa Maria Madalena - 5

Bom Jardim - 4

Carapebus - 4

Carmo - 4

Comendador Levy Gasparian - 4

Engenheiro Paulo de Frontin - 4

Rio das Flores - 4

São Sebastião do Alto - 4

Cardoso Moreira - 3

Duas Barras - 3

Macuco - 3

Mendes - 3

São José de Ubá - 3

Cantagalo - 2

Laje do Muriaé - 2

Quatis - 2

Varre-Sai - 2

Cordeiro - 1