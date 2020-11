Carreta tomba na Avenida Brasil e causa trânsito na via Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 08:07 | Atualizado 09/11/2020 11:47

Rio - Uma carreta tombou, na manhã desta segunda-feira, na Avenida Brasil, na altura da passarela três, no Caju, Zona Norte do Rio. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), duas faixas da pista central estão ocupadas, no sentido Centro, já em direção à Zona Oeste, uma faixa da pista central está ocupada.

O trânsito na região é lento e às 6h50 o COR recomendou que os motoristas evitem a Avenida Brasil e procurem pelas rotas alternativas:

- Linha Vermelha, no momento, em direção ao Centro, retenções do acesso da Avenida Presidente Kennedy, em Caxias, até a saída da Ilha e do Fundão até o Caju;

- Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, motoristas que saem da Zona Oeste e da região da Pavuna podem seguir pela via em direção a Del Castilho, para acesso à Avenida Dom Hélder Câmara, sentido Centro

- Saindo da região da Penha, Ramos e Bonsucesso, siga pelas ruas Ibiapina e Uranos

- Saindo da região de Madureira, siga pela Avenida Dom Hélder Câmara, em direção ao Centro.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h22 para o tombamento e um homem e uma mulher ficaram feridos e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar. A direção da unidade hospitalar informou que a mulher, de 34 anos, foi atendida e já recebeu alta.