Adolescente é baleada na varanda de apartamento na Tijuca

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 10:06 | Atualizado 09/11/2020 12:19

Rio - A adolescente Júlia Borges, de 17 anos, está lúcida e fora de perigo após se r atingida por uma bala perdida na noite de sábado . Ela comemorava o aniversário de um primo em um apartamento na Tijuca, Zona Norte do Rio, quando foi ferida pelo disparo enquanto estava na varanda.

"Parece que o procedimento cirúrgico vai ser na tarde de hoje (9/11) para retirar o projétil. Júlia está bem, conversando, lúcida", conta o tio e padrinho da vítima, Anderson Ramos.

De acordo com o tio, o neurocirurgião explicou à família que o projétil está em uma região de musculatura e não afetou nenhum órgão vital. A bala não corre o risco de sair do lugar. O tiro atingiu as costas da jovem e o projétil ficou alojado entre o pulmão e a coluna.



Essa semana Julia vai continuar com o tratamento com antibiótico e anti-inflamatório. "Julia está bem e a família agradece as orações", completa Anderson.

O Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, para onde Júlia foi socorrida, disse em nota que tem por política não divulgar informações sem autorização do paciente ou familiares.

Família não escutou disparos

De acordo com informações da 19ª DP (Tijuca), as investigações estão em andamento para apurar de onde partiu e a autoria do disparo que atingiu a jovem. Testemunhas e familiares da vítima estão sendo chamados para prestar depoimento. Diligências estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do crime.

No momento em que a adolescente foi atingida, a família não escutou disparos. Procurado, o 6º BPM (Tijuca) não informou se houve tiroteio na região na noite de sábado. A Polícia Militar ainda não retornou à reportagem.

"Foi um momento de terror. Estávamos há poucos minutos de cantar o parabéns. Os adultos estavam na sala e as crianças e adolescentes na varanda. Quando chamamos por eles, ouvimos um grito muito forte da Júlia. A minha comadre foi até ela e viu a perfuração na roupa", conta Anderson.