Incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso, Rio de Janeiro. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 13:17 | Atualizado 09/11/2020 13:18

Rio - O delegado responsável pela investigação do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso , na Zona Norte, no último dia 27 vai começar a colher depoimentos nesta terça-feira. A Polícia Federal deve começar a intimação pelas pessoas envolvidas diretamente no pronto atendimento, ou seja, quem percebeu o início do incêndio.

Publicidade

A Polícia Federal não divulgou maiores informações ou o horário dos depoimentos. O incêndio começou no subsolo, atingindo o prédio 1, deixou o hospital fechado por oito dias e reabriu atendimento para os pacientes que já estavam com consultas agendadas. Até o último domingo, mais quatro idosos que estavam internados na unidades faleceram, subindo para 12 o número de vítimas. De acordo com a Secretária Estadual de Saúde, um dos idosos, Jorge Luiz Alves de Araújo, de 63 anos, estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha.