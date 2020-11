Ao todo, o Detran reabriu 17 postos em todo o estado, sendo três deles na Zona Oeste da cidade do Rio Divulgação

Por O Dia

Rio - O Detran-RJ reabriu neste sábado, 7, 17 unidades que ofereceram cinco mil vagas para os serviços de habilitação. No próximo sábado, 14, mais 23 unidades vão ser reabertas, com oito mil vagas para habilitação.

Entre os serviços disponíveis estão a renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via de CNH; adição e mudança de categoria; troca da permissão pela definitiva; e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada.



Até o fim deste mês, o Detran pretende reabrir todas as 98 unidades de habilitação do estado. Neste sábado, os postos reabertos foram distribuídos em seis bairros da capital e em outras 12 cidades espalhadas pelo Rio. A cada semana de novembro, sempre cumprindo os protocolos de saúde da pandemia, outros postos serão reabertos.



Os postos que reabrirão no próximo sábado são: Cantagalo, Centro, Guadalupe (Shopping Guadalupe), Ilha do Governador, Irajá (Shopping via Brasil), Magé, Mesquita, Paracambi, Rio Bonito, São Gonçalo (Neves) e Sulacap Shopping. E no interior serão os postos de: Araruama, Barra do Piraí, Barra Mansa, Bom Jesus de Itabapoana, Itaguaí, Itaocara, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Resende, Teresópolis e Vassouras.



Os serviços do Detran ainda precisam de agendamento, tanto nos mutirões quanto nos dias úteis, para evitar aglomeração nos postos. O agendamento é feito sempre pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site www.detran.rj.gov.br. O agendamento para o mutirão abre sempre às quintas-feiras. É importante não levar acompanhante para os postos, a não ser que seja extremamente necessário para o usuário do serviço. Durante a semana, as unidades funcionam das 8h às 17h. Nos sábados, dia dos mutirões, os trabalhos abrem às 10h e encerram às 17h.