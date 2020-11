Witzel Philippe Lima/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 17:05 | Atualizado 09/11/2020 17:10

Com a intimação, conforme explicou no dia da audiência o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Claudio de Mello Tavares, Witzel ficará suspenso da função de governador até que saia uma sentença sobre o caso. Agora, Witzel é considerado denunciado e tem 20 dias para apresentar uma defesa no âmbito do processo.

Publicidade

Witzel e família deixam o Palácio Laranjeiras



Publicidade

"Witzel informa que durante todo o período em que ocupou o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio de Janeiro, ele o fez seguindo orientações da segurança, em razão do deslocamento, pela proximidade à sede do Governo do Estado, o Palácio Guanabara. Mas jamais deixou de, eventualmente, estar em sua casa, no Grajaú", frisa o comunicado.



Na última quinta-feira, em razão de suspeita de irregularidades e desvios na área da saúde, o Tribunal Especial Misto decidiu que o processo de impeachment do governador afastado seguiria seu rito e, com isso, Witzel teria que deixar o Palácio Laranjeiras, além de ter redução em seu salário. O governador afastado nega as acusações.