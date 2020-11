Plenário da Assembleia Legislativa do Rio Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 09/11/2020 18:14

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai votar nesta terça-feira a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 19/11, que proíbe atendimento exclusivo, diferenciado ou preferencial de pessoas com planos de saúde em hospitais públicos. Escrita por André Ceciliano (PT), e pelos ex-deputados Robson Leite, Zaqueu Teixeira, Gilberto Palmares e Inês Pandeló, a PEC também não permite que haja atendimento particular em hospitais públicos, mesmo quando gerenciados por organizações sociais e instituições públicas e privadas.

De acordo com o deputado André Ceciliano, a PEC tem o objetivo de garantir a universalização do atendimento nos hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro mesmo quando gerido por tais instituições.